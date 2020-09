Consigli per il Fantacalcio – Ecco cinque difensori che possono cambiare squadra dopo l’asta (Di venerdì 18 settembre 2020) Come sappiamo il calciomercato chiude ufficialmente il 5 ottobre, quindi sono ancora tante le operazioni che si possono concretizzare. Ci sono dei giocatori con le valigie in mano e che quindi, in questo momento, vivono da separati in casa nei propri club. Si tratta di giocatori non titolari, in alcuni casi, ma che potrebbero diventarlo in altri club. I più audaci ed esperti fantallenatori potrebbero quindi essere tentati da prenderli al minimo del prezzo scommettendo in un loro ruolo da protagonisti in altri club. Ecco cinque nomi di giocatori presenti al Fantacalcio che potrebbero cambiare squadra entro questa sessione di mercato. Federico Fazio Il centrale argentino della Roma già l’anno scorso è stato messo ai margini del progetto da mister Fonseca e ha ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Come sappiamo il calciomercato chiude ufficialmente il 5 ottobre, quindi sono ancora tante le operazioni che siconcretizzare. Ci sono dei giocatori con le valigie in mano e che quindi, in questo momento, vivono da separati in casa nei propri club. Si tratta di giocatori non titolari, in alcuni casi, ma che potrebbero diventarlo in altri club. I più audaci ed esperti fantallenatori potrebbero quindi essere tentati da prenderli al minimo del prezzo scommettendo in un loro ruolo da protagonisti in altri club.nomi di giocatori presenti alche potrebberoentro questa sessione di mercato. Federico Fazio Il centrale argentino della Roma già l’anno scorso è stato messo ai margini del progetto da mister Fonseca e ha ...

Capezzone : ++Consigli per gli acquisti ???? ??++ #Likecrazia (@edizpiemme) esce in libreria il 29 settembre, ma lo si può ordina… - rubio_chef : Consigli per gli acquisti - pierofassino : Domenica 20 e lunedì 21 si eleggono Presidenti e Consigli regionali in Valle d’Aosta Liguria Veneto Marche Toscana… - IlFriuli : Forza Italia vuole la Bers a Trieste. Mozioni nei prossimi consigli regionale e comunale per sollecitare il Governo… - pjiminmylife : RT @jnkyjm: JM: “non credo di essere in grado di darvi consigli.. però se c’è qualcosa che vi fa stare bene, potete pensare a quello. non d… -