Conferenza stampa Kulusevski: «Voglio vincere tutto qui. Pirlo e Ronaldo fantastici» (Di venerdì 18 settembre 2020) Conferenza stampa Kulusevski: le parole del nuovo giocatore della Juve che si è presentato a media e tifosi Dejan Kulusevski ha parlato in Conferenza stampa presentandosi ai media e ai tifosi della Juve. Queste le parole dello svedese. CLICCA QUI PER LEGGERE LA Conferenza stampa INTEGRALE CRESCITA – «Sono qua per migliorare e diventare più forte. Voglio vincere sempre: in campionato, in partitella. Sempre. Mi alleno giorno dopo giorno per crescere. Ogni giorno è una guerra, se non sei al 100% concentrato non puoi venire al campo di allenamento. Quando vado in campo Voglio divertirmi, amo il calcio». CRISTIANO ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020): le parole del nuovo giocatore della Juve che si è presentato a media e tifosi Dejanha parlato inpresentandosi ai media e ai tifosi della Juve. Queste le parole dello svedese. CLICCA QUI PER LEGGERE LAINTEGRALE CRESCITA – «Sono qua per migliorare e diventare più forte.sempre: in campionato, in partitella. Sempre. Mi alleno giorno dopo giorno per crescere. Ogni giorno è una guerra, se non sei al 100% concentrato non puoi venire al campo di allenamento. Quando vado in campodivertirmi, amo il calcio». CRISTIANO ...

