Conferenza stampa Juric | «Siamo in emergenza totale»

Ivan Juric ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le parole del tecnico dell'Hellas Verona prima della sfida contro i giallorossi: «Abbiamo molte difficoltà, Siamo in emergenza totale ed è molto difficile per noi. Non so chi far giocare». MERCATO – «E' tutto strano, abbiamo venduto ottimi giocatori e sapevamo che sarebbe andata così. Dovevamo prendere tanti giocatori e ora come ora non è facile chiudere le varie operazioni. Ieri è arrivato Barak, oggi sarà il giorno di Favilli: ogni ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Video | La conferenza stampa di Juric (Fotoexpress) | News L'Arena Giulia Adamo: “voto per Giacomo Dugo ma non per la Lega”

Conferenza stampa di sostegno al candidato Giacomo Dugo organizzata dall’ex deputata regionale Giulia Adamo. “Avevo deciso di non recarmi al voto – ha esordito l’ex sindaca di Marsala – ma la discesa ...

Verona, Juric: 'Sono preoccupato per domani, solo quattro giocatori in forma accettabile'

Ivan Juric, allenatore del Verona, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma, prima partita del campionato: "Non sono arrabbiato, capisco ...

Rossi annuncia sbarco fratello in MotoGp "c'è la Ducati"

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Luca Marini con la Ducati Avintia in MotoGp il prossimo anno. L'annuncio che conferma le indiscrezioni del paddock arriva direttamente dalle parole del fratello più grande e fa ...

