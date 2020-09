Conferenza stampa Iachini | «La squadra è fatta al 95% Chiesa? Penso alla sua permanenza»

(Di venerdì 18 settembre 2020) Giuseppeha parlato inin vista della partita contro il Torino Giuseppe, allenatore della Fiorentina, ha parlato inin vista della prima partita di campionato contro il Torino. OBIETTIVI – «Vogliamo fare una stagione positiva, avendo tracciato delle basi. Abbiamo molto da migliorare, perché le cose da verificare sono tante. Le amichevoli ci hanno dato qualche spunto positivo ma manca tanto per mandare in campo ciò che ho in mente, ovvero unaorganizzata con calcio di qualità. Abbiamo preso giocatori con caratteristiche per questo obiettivo. I cinque cambi ci porteranno a dover avere tanti giocatori da fa ruotare. Se sapremo mantenere ciò che abbiamo fatto ...

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima partita di campionato contro il Torino. OBIETTIVI – «Vogliamo fare una stagione positiva, avendo tra ...