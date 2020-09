Commisso: «Chiesa ha rifiutato l’estero, Milenkovic vorrei tenerlo. Sul mercato e lo stadio…» (Di venerdì 18 settembre 2020) Rocco Commisso ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del numero uno della Fiorentina Rocco Commisso ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal presidente della Fiorentina. STADIO – «Come ho detto spesso non aveva senso paragonare uno stadio al Colosseo o al Ponte Vecchio. Ora spero mi diano la possibilità di realizzare il progetto che ho in testa. La mia Fiorentina costruirà il centro sportivo più bello d’Italia. Anche se il costo è lievitato molto. È dovuto arrivare Rocco per regalare a Firenze e alla Fiorentina per la prima volta un centro sportivo e l’headquarter di proprietà che resterà a vita. Sul Franchi, voglio capire cosa si può o non si può fare. Non posso operare a “pezzi”, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Roccoha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: queste le parole del numero uno della Fiorentina Roccoha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi toccati dal presidente della Fiorentina. STADIO – «Come ho detto spesso non aveva senso paragonare uno stadio al Colosseo o al Ponte Vecchio. Ora spero mi diano la possibilità di realizzare il progetto che ho in testa. La mia Fiorentina costruirà il centro sportivo più bello d’Italia. Anche se il costo è lievitato molto. È dovuto arrivare Rocco per regalare a Firenze e alla Fiorentina per la prima volta un centro sportivo e l’headquarter di proprietà che resterà a vita. Sul Franchi, voglio capire cosa si può o non si può fare. Non posso operare a “pezzi”, ...

