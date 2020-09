Commercialisti | Ferrara eletto nell’assemblea nazionale | “Un onore”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Sarà Carminea rappresentare l’Ordine deied Esperti Contabili di Avellino nell’Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori(CNPADC) per il quadriennio 2020-2024. Con 157 voti, sui complessivi 271 votanti, il Vicepresidente dell’Ordine si è infatti imposto sugli altri tre candidati, Annalisa Spiniello,Giovanni Bomenuto e Sergio Barbato. Questo il responso delle elezioni che si sono svolte ieri, giovedì 17 settembre, presso la Sala Formativa dell’ODCEC di Avellino, ubicata alla Casina del Principe, in Corso Umberto I. “Credo che l’esperienza, oltre naturalmente alla riconosciuta competenza del collega, abbiano fatto la ...

Via al rinnovo dei Componenti dell’Assemblea dei Delegati della Cassa di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per il quadriennio 2020-2024. Sono quattro i candidati in ...