Come si sta nel nuovo campo di Lesbo, raccontato dai rifugiati che vivono lì (Di venerdì 18 settembre 2020) La strada che collega il vecchio campo di Moria dall'accampamento spontaneo degli sfollati è un via vai di persone che trascinano dietro di loro ogni cosa abbiano potuto trovare e che potrebbe essere utile. Chilometri e chilometri con una cassa di plastica attaccata ad una corda legata alla vita, il sudore che bagna completamente le maglie sotto il sole di Lesbo con i suoi 30°C. «Abbiamo perso tutto e quindi ogni cosa ci può essere utile. Quella notte siamo stati svegliati dalle urla delle persone e siamo scappati solo con i vestiti, è un miracolo che siamo vivi» racconta un ragazzo che si aggira nella zona Ovest del vecchio campo di Moria, quella che in parte si è salvata. Prende un grande peluche a forma di orso e lo mette in un cassonetto. «Siamo stati fortunati, il cassonetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Come sta Come sta Ilicic, Muriel: “L’ho visto bene, ha un viso diverso” Sport Fanpage Orietta Berti: «Detestavo Fin che la barca va. La storia di Tenco mi massacrò. Dissi no a Playmen»

Orietta (Galim)Berti, emiliana da Cavriago, 15 milioni di copie vendute, amata del pubblico, snobbata dalla critica. Una vita da romanzo che infatti diventa un’autobiografia: Tra bandiere rosse e acqu ...

Sotto l’occhio (elettronico) del padrone: crescono i software per sorvegliare i dipendenti

Quante mail avete mandato, quante pause avete fatto, con che frequenza digitate al computer: in tempi di Coronavirus e lavoro da remoto, il controllo della produttività è hi-tech Che il lavoro dei dip ...

Lega, la rete sovranista per nascondere i soldi all’estero

MILANO. Dopo i sospetti di flussi di denaro verso la Russia, spunta un canale “sovranista” per trasferire i soldi al riparo dai radar del Fisco. Dietro la Fidirev, la finanziaria milanese usata per fa ...

