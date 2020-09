Come diventare giudici del concorso per decretare il miglior tiramisù al mondo (Di venerdì 18 settembre 2020) Adorate il tiramisù? Impazzite per questo dolce che è uno dei simboli della pasticceria italiana? È il vostro momento. Sono infatti aperte le candidature per diventare uno dei 100 giudici della Tiramisù World Cup 2020. E mentre per il Grand Final del 1° novembre a Treviso ci sarà una giuria di soli “addetti ai lavori”, nelle selezioni chiunque può diventare giudice, proprio perché il tiramisù è il dolce più popolare del pianeta. 200 i tiramisù da assaggiare e due le giornate a disposizione, il 30 e 31 ottobre in Piazza dei Signori a Treviso. Come lo scorso anno, chiunque, purché maggiorenne, può iscriversi al test online e rispondere alle 15 domande sul tiramisù e il regolamento di gara. Due le ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 18 settembre 2020) Adorate il tiramisù? Impazzite per questo dolce che è uno dei simboli della pasticceria italiana? È il vostro momento. Sono infatti aperte le candidature peruno dei 100della Tiramisù World Cup 2020. E mentre per il Grand Final del 1° novembre a Treviso ci sarà una giuria di soli “addetti ai lavori”, nelle selezioni chiunque puògiudice, proprio perché il tiramisù è il dolce più popolare del pianeta. 200 i tiramisù da assaggiare e due le giornate a disposizione, il 30 e 31 ottobre in Piazza dei Signori a Treviso.lo scorso anno, chiunque, purché maggiorenne, può iscriversi al test online e rispondere alle 15 domande sul tiramisù e il regolamento di gara. Due le ...

