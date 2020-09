Colpisce un agente e scappa | uomo evade dal tribunale di Firenze con le manette ai polsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 settembre 2020) Era inper rispondere dell’accusa di tentato omicidio, ma è riuscito are con leaisubito dopo un’udienza. È successo nella mattinata del 17 settembre aldi. Secondo le ricostruzioni, Abidi Aymen, un cittadino tunisino di 25 anni, è riuscito a fuggire mentre si trovava nel parcheggio del Palazzo di giustizia in attesa di salire sul mezzo che lo avrebbe riportato in cella, colpendo con un pugno undella polizia penitenziaria. L’era stato arrestato lo scorso 23 luglio aperché il 9 aprile, a Lipsia, in Germania, aveva cercato di uccidere un 40enne serbo con una serie di colpi di pistola, esplosi a bruciapelo, salvo poi ...