Coldiretti | Danni da Covid | dalla Regione Campania 6 milioni agli agriturismi

(Di venerdì 18 settembre 2020) Via libera alla modifica al Psr che l’assessorato regionale all’Agricoltura ha inviato alla Commissione, fortemente sostenuta da, a favore degli. Il decreto 193, infatti, ha dato il via al bando della tipologia 21.1.1, del valore di 6di euro, a sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale. Il bando prevede l’elargizione di un bonus una tantum per ciascuna impresa agrituristica, regolarmente attiva al 31 gennaio 2020. Lo strumento di sostegno è modulato in base ai seguenti criteri: 7.000 euro alle aziende agrituristiche con attività di alloggio e di ristorazione, 6.500 euro a quelle con attività di solo alloggio o sola ristorazione, 6.500 euro con attività sociale, 6.000 euro ...