Cogne | Taormina e il ricorso respinto di Annamaria Franzoni | ora la villetta del delitto verrà pignorata

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il Tribunale di Aosta ha dato il via libera alla procedura, respingendo le richieste di. La donna, condannata per l’omicidio del figlio Samuele, doveva al suo ex legale circa 450mila euro

Via libera dal Tribunale di Aosta all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il giudice Paolo De Paola ha infatti respinto le richieste di Annamaria Franzoni ...Per Anna Maria Franzoni, con la villetta valdostana si chiude l’ennesimo capitolo del delitto di Cogne. Diciotto anni dopo il violento omicidio del piccolo Samuele Franzoni, per il quale la madre ha s ...(ANSA) - ROMA, 18 SET - Semaforo verde dal Tribunale di Aosta all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il giudice Paolo De Paola, apprende l'ANSA ha infatti ...