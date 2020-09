Cogne, l’avvocato Taormina chiede 275mila euro. E si prende la casa del delitto (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è conclusa la querelle tra l’avvocato Carlo Taormina e Annamaria Franzoni: la villetta di Cogne è stata pignorata. L’avvocato Carlo Taormina ha vinto contro Annamaria Franzoni e suo marito Stefano Lorenzi. Il Tribunale di Aosta ha permesso il pignoramento della famosa villetta di Montroz, frazione di Cogne, in cui nel 2002 la donna … L'articolo Cogne, l’avvocato Taormina chiede 275mila euro. E si prende la casa del delitto proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è conclusa la querelle tra l’avvocato Carloe Annamaria Franzoni: la villetta diè stata pignorata. L’avvocato Carloha vinto contro Annamaria Franzoni e suo marito Stefano Lorenzi. Il Tribunale di Aosta ha permesso il pignoramento della famosa villetta di Montroz, frazione di, in cui nel 2002 la donna … L'articolo, l’avvocato. E siladelproviene da leggilo.org.

Corriere : Taormina ha difeso Annamaria Franzoni ma non è mai stato pagato: lei gli deve 275 mila euro - Agenzia_Ansa : #Cogne, pignorata la villetta, respinta l'opposizione di Annamaria #Franzoni. Semaforo verde dal Tribunale di… - Corriere : Cogne, la villetta del delitto pignorata da Taormina: ora l’avvocato potrà essere pagato - PandinoSteve : L'avvocato #Taormina fa pignorare la villetta di Cogne della Franzoni per il suo onorario. Spero di non averne mai… - HarmonyHalliwel : RT @Enrico_Aretini: Quindi la Franzoni, ha ingaggiato avvocati per difendersi dal suo ex avvocato che vuol pignorarle l'unico bene che poss… -

