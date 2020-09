Cogne, l’avvocato Carlo Taormina pignora la villetta della Franzoni (Di venerdì 18 settembre 2020) Luce verde dal Tribunale di Aosta all’avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il Tribunale di Aosta ha dato ragione a Carlo Taormina: il noto penalista potrà proseguire nel pignoramento della villetta di Cogne. Il giudice Paolo De Paola ha respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi, … L'articolo Cogne, l’avvocato Carlo Taormina pignora la villetta della Franzoni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 18 settembre 2020) Luce verde dal Tribunale di Aosta all’avvocatoper proseguire nelmentodi. Il Tribunale di Aosta ha dato ragione a: il noto penalista potrà proseguire nelmentodi. Il giudice Paolo De Paola ha respinto le richieste di Annamariae del marito Stefano Lorenzi, … L'articolo, l’avvocatolaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

