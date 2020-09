Cogne, la villetta di Annamaria Franzoni pignorata dall'avvocato Taormina: gli doveva oltre 275mila euro (Di venerdì 18 settembre 2020) La villetta di Cogne di Annamaria Franzoni è stata pignorata dall'avvocato Taormina . L'ex legale della donna, condannata per la morte del figlio Samuele avvenuta nella casa di famiglia, aveva fatto ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 settembre 2020) Ladidiè stata. L'ex legale della donna, condannata per la morte del figlio Samuele avvenuta nella casa di famiglia, aveva fatto ...

