Cogne, il Tribunale da ragione a Taormina: pignorata la villetta di Annamaria Franzoni (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è ufficialmente conclusa la disputa tra l’avvocato Carlo Taormina e Annamaria Franzoni; il legale si era infatti rivolto al Tribunale per ottenere il suo onorario, mai pagato, dalla sua ex assistita. Il Tribunale di Bologna, con una sentenza civica passa in giudicato, aveva obbligato Annamaria Franzoni a dover pagare 275mila euro al legale; somma mai pagata e che ha portato al pignoramento della villetta di Cogne. pignorata la villa di Cogne La decisione definitiva è stata presa dal Tribunale di Aosta, che ha confermato l’esecuzione immobiliare respingendo la richiesta di sospensione presentata da Annamaria Franzoni e ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Si è ufficialmente conclusa la disputa tra l’avvocato Carlo; il legale si era infatti rivolto alper ottenere il suo onorario, mai pagato, dalla sua ex assistita. Ildi Bologna, con una sentenza civica passa in giudicato, aveva obbligatoa dover pagare 275mila euro al legale; somma mai pagata e che ha portato al pignoramento delladila villa diLa decisione definitiva è stata presa daldi Aosta, che ha confermato l’esecuzione immobiliare respingendo la richiesta di sospensione presentata dae ...

Agenzia_Ansa : #Cogne, pignorata la villetta, respinta l'opposizione di Annamaria #Franzoni. Semaforo verde dal Tribunale di… - CommentoRimosso : RT @Spartaco67_: Pignorata la villetta dell'omicidio di Cogne, Taormina batte Franzoni in tribunale. Tutto perché la magistratura dimostrò… - marco_dagnese : RT @Clezia90039499: Pignorata la villetta dell'omicidio di Cogne, Taormina batte Franzoni in tribunale. @carlo_taormina Le uniche prevision… - Danireport : RT @Clezia90039499: Pignorata la villetta dell'omicidio di Cogne, Taormina batte Franzoni in tribunale. @carlo_taormina Le uniche prevision… - Clezia90039499 : RT @Clezia90039499: Pignorata la villetta dell'omicidio di Cogne, Taormina batte Franzoni in tribunale. @carlo_taormina Le uniche prevision… -