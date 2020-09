Cinema: tutto pronto per la prima edizione del Matera Film Festival (Di venerdì 18 settembre 2020) Franco Nero, Giuseppe Palumbo, Fabrizio Cattani, Luciano Tovoli, Antonio e Marco Spoletini, Gianluca e Massimiliano De Serio: sono alcuni degli ospiti attesi nella Città dei Sassi, dal 24 al 26 ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 18 settembre 2020) Franco Nero, Giuseppe Palumbo, Fabrizio Cattani, Luciano Tovoli, Antonio e Marco Spoletini, Gianluca e Massimiliano De Serio: sono alcuni degli ospiti attesi nella Città dei Sassi, dal 24 al 26 ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinema tutto Cinema: tutto pronto per la prima edizione del Matera Film Festival La Gazzetta del Mezzogiorno Museo Cinema Torino: Ghigo, possibile 2020 in pareggio

"Nonostante le difficoltà possiamo immaginare con una certa qual certezza di chiudere l'anno 2020 in pareggio. Un risultato piuttosto significativo. La situazione è sotto controllo per quanto riguarda ...

Sola al mio matrimonio: la data d’uscita

Sola al mio matrimonio, pellicola di Marta Bergman, arriverà nei cinema italiani il 1° ottobre 2020 grazie a Cineclub Internazionale Distribuzione. Presentato al Festival di Cannes nella sezione ACID, ...

Enrique Irazoqui, il cinema e Pasolini

“Il Pasolini di Abel Ferrara è da buttare”, così sentenziò Enrique Irazoqui (Barcellona, 1944 – 2020) all’uscita del film (2014). Le ragioni di questo rifiuto erano due principalmente: un attore sbagl ...

