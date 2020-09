Cina, fuga di batteri da azienda biofarmaceutica. Oltre 3mila ammalati di brucellosi (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino, 18 set – Una fuga di batteri da un’azienda biofarmaceutica nel nord-ovest della Cina ha causato il contagio di Oltre 3mila persone, risultate positive alla brucellosi. La notizia dapprima riportata dai media locali è stata ripresa dalla Cnn. La Commissione sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore del batterio. Altre 1.401 persone sono risultate positive, anche se non sono stati segnalati decessi, ha precisato la Commissione sanitaria della città. In totale, le autorità hanno testato 21.847 persone su 2,9 milioni di abitanti di Lanzhou. La fuga dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Pechino, 18 set – Unadida un’nel nord-ovest dellaha causato il contagio dipersone, risultate positive alla. La notizia dapprima riportata dai media locali è stata ripresa dalla Cnn. La Commissione sanitaria di Lanzhou, capoluogo della provincia di Gansu, ha confermato che 3.245 persone hanno contratto la malattia, spesso causata dal contatto con il bestiame portatore delo. Altre 1.401 persone sono risultate positive, anche se non sono stati segnalati decessi, ha precisato la Commissione sanitaria della città. In totale, le autorità hanno testato 21.847 persone su 2,9 milioni di abitanti di Lanzhou. Ladei ...

