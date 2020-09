Ciclismo, Tour: Roglic e Dumoulin, nuovo manubrio per mettere le mani sulla maglia gialla (Di venerdì 18 settembre 2020) Ormai è cosa nota, nelle cronometro una grande importanza l'hanno i manubri. Da loro dipende molto dell'aerodinamica del corridore. Ecco perché la Fsa ha studiato per Primoz Roglic, ma la useranno ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 18 settembre 2020) Ormai è cosa nota, nelle cronometro una grande importanza l'hanno i manubri. Da loro dipende molto dell'aerodinamica del corridore. Ecco perché la Fsa ha studiato per Primoz, ma la useranno ...

Pier721103 : Ciao ragazzi il tour non è mai noioso...come qualsiasi corsa!!!Chi critica a prescindere non ama il ciclismo per me… - EstherLamarr : RT @Eurosport_IT: Ci siamo lasciati così, oggi però sarà un'altra battaglia: 166.5km da Bourg-en-Bresse a Champagnole ??????? Segui il live d… - Eurosport_IT : Ci siamo lasciati così, oggi però sarà un'altra battaglia: 166.5km da Bourg-en-Bresse a Champagnole ??????? Segui il… - CatelliRossella : Ciclismo, Roglic blinda il Tour de France: a Kwiatkowski la diciottesima tappa - CatelliRossella : Ciclismo, Tour: la versione di Zeeman. 'Il commissario Uci ha rotto la bici di Roglic' -