Champions League 2019-20, Uefa pubblica lista candidati come migliori del torneo: non ci sono Messi e Cristiano Ronaldo (Di venerdì 18 settembre 2020) Né Lionel Messi né Cristiano Ronaldo. E forse, per questa edizione della Champions League appena terminata, non è neppure tanto una sorpresa. La Uefa ha annunciato la lista dei nominati per i titoli dei migliori calciatori, ruolo per ruolo, della Champions League 2019/2020. Spiccano ovviamente tanti calciatori del Bayern Monaco trionfatore, ma ci sono anche alcuni outsiders.Uefa Champions League 2019-20: i candidaticaption id="attachment 1011359" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/captioncome mostrano i post social pubblicati ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Né Lionelné. E forse, per questa edizione dellaappena terminata, non è neppure tanto una sorpresa. Laha annunciato ladei nominati per i titoli deicalciatori, ruolo per ruolo, della/2020. Spiccano ovviamente tanti calciatori del Bayern Monaco trionfatore, ma cianche alcuni outsiders.-20: icaption id="attachment 1011359" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/captionmostrano i post socialti ...

