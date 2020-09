Cesare Cremonini | fuori oggi il nuovo singolo e il videoclip “Ciao”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 18 settembre 2020) Copertina del“Ciao” di– photo credits: webtorna nelle radio il 18 Settembre con il“Ciao”: nello stesso giorno èanche il rivoluzionario. La canzone, terzo estratto della grande raccolta2C2C – The Best Of (2019), segna una svolta nella carriera ventennale dell’artista emiliano. La genesi della canzone spiegata dal cantante Ho scritto questa canzone per dire addio a un anno che ha spostato pesi enormi nella mia vita e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, in un momento in cui ...