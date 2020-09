Catania, ufficiale: arriva il portiere Santurro (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Santurro, nato a Parma il 29 febbraio 1992. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, l’estremo difensore ha esordito in Serie A il 31 marzo 2018 in occasione di Bologna-Roma, gara conclusa sull’1-1. Nel corso della carriera, dopo una stagione in D, ha indossato tra i professionisti anche le maglie del Renate, del Savoia, della Juve Stabia, del Melfi, del Siracusa e, nel 2019/20, della Sambenedettese. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Calciocomunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Bologna Football Club il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio, nato a Parma il 29 febbraio 1992. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma, l’estremo difensore ha esordito in Serie A il 31 marzo 2018 in occasione di Bologna-Roma, gara conclusa sull’1-1. Nel corso della carriera, dopo una stagione in D, ha indossato tra i professionisti anche le maglie del Renate, del Savoia, della Juve Stabia, del Melfi, del Siracusa e, nel 2019/20, della Sambenedettese. ITA Sport Press.

