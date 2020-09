Caso Viviana Parisi, legale: “Gli esami del cranio escludono la morte di Gioele nell’incidente” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente l’ipotesi che il bimbo possa essere morto nell’incidente perche’ da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel cranio del bimbo dopo i primi rilievi“. A dirlo e’ l’avvocato Claudio Mondello, legale di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi entrambi trovati poi morti nelle campagne di Caronia. “Questi elementi – prosegue Mondello – insieme al fatto che non sono state trovate impronte di Gioele nel parabrezza e tracce di sangue con il Luminol ci fanno propendere per la tesi che il bimbo non sia morto durante l’incidente. Naturalmente si devono aspettare ulteriori esami sul cranio e accertamenti che ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) “Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente l’ipotesi che il bimbo possa essere morto nell’incidente perche’ da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture neldel bimbo dopo i primi rilievi“. A dirlo e’ l’avvocato Claudio Mondello,di Daniele Mondello, padre die marito dientrambi trovati poi morti nelle campagne di Caronia. “Questi elementi – prosegue Mondello – insieme al fatto che non sono state trovate impronte dinel parabrezza e tracce di sangue con il Luminol ci fanno propendere per la tesi che il bimbo non sia morto durante l’incidente. Naturalmente si devono aspettare ulteriorisule accertamenti che ...

