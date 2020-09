Carolyn Smith, rivelazioni sulla malattia a Storie Italiane (Di venerdì 18 settembre 2020) Da ormai 5 anni Carolyn Smith combatte contro il cancro: da subito si è mostrata molto determinata a lottare per la sua vita ed ha sempre reso note le sue condizioni ai suoi follower. Ora che il cancro le sta dando nuovi problemi, ha raccontato delle difficoltà che sta vivendo e di quanto la sua vita sia stata messa sotto stress dalle nuove cure. Carolyn Smith e la chemioterapia Per sottoporsi alla chemioterapia ogni settimana, Carolyn Smith deve percorrere una lunga distanza e sopportare stanchezza e stress. Lo ha raccolto in una recente intervista a Chi: “Partiamo ogni giovedì verso le due o le tre della mattina. Entro in ospedale, faccio la chemioterapia e poi mio marito Ernestino mi porta a casa. È stata particolarmente dura, soprattutto ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Da ormai 5 annicombatte contro il cancro: da subito si è mostrata molto determinata a lottare per la sua vita ed ha sempre reso note le sue condizioni ai suoi follower. Ora che il cancro le sta dando nuovi problemi, ha raccontato delle difficoltà che sta vivendo e di quanto la sua vita sia stata messa sotto stress dalle nuove cure.e la chemioterapia Per sottoporsi alla chemioterapia ogni settimana,deve percorrere una lunga distanza e sopportare stanchezza e stress. Lo ha raccolto in una recente intervista a Chi: “Partiamo ogni giovedì verso le due o le tre della mattina. Entro in ospedale, faccio la chemioterapia e poi mio marito Ernestino mi porta a casa. È stata particolarmente dura, soprattutto ...

