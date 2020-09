Carolyn Smith e la battaglia col tumore: "Contino le cure ma sono piena di progetti" (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo chiama intruso. È un maledetto intruso, ma Carolyn Smith (una vera forza della natura) sta vincendo la battaglia contro il tumore. Non l'ha mai nascosta, la sua forza è un esempio per tutti. “Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile”, racconta ad Eleonora Daniele. Che le confessa: “Sei da sempre un esempio per me”. Poi Carolyn continua: “Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”. Da domani sera Carolyn torna negli studi di Milly con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla Daniele, avvisa: “Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Lo chiama intruso. È un maledetto intruso, ma(una vera forza della natura) sta vincendo lacontro il. Non l'ha mai nascosta, la sua forza è un esempio per tutti. “Pensavo di aver finito lema devo continuare, non è facile”, racconta ad Eleonora Daniele. Che le confessa: “Sei da sempre un esempio per me”. Poicontinua: “Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”. Da domani seratorna negli studi di Milly con un grande applauso del pubblico che la ama da sempre. Lei, in studio dalla Daniele, avvisa: “Abbiamo un cast molto interessante e per la prima volta ...

tempoweb : Il giudice di #Ballando con le Stelle non si fa piegare dalla malattia e torna domani in studio con Milly #Carlucci… - infoitcultura : Ballando con le Stelle, Carolyn Smith si racconta: “Così ho perso 12 chili” - infoitcultura : Carolyn Smith confessa a Storie Italiane: “Continuo le cure per il tumore” - infoitcultura : Carolyn Smith a Storie italiane: «Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile» - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Carolyn Smith a Storie italiane: «Pensavo di aver finito le cure ma devo continuare, non è facile» -