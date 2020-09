Carolyn Smith dimagrita a Ballando con le stelle: “Persi 12 kg così” (Di venerdì 18 settembre 2020) Carolyn Smith, coreografa e ballerina di Ballando con le stelle, appare in una forma strepitosa. Il cambiamento fisico è apparso evidente anche ai fan della donna, che incuriositi si sono chiesti quali modifiche ella avesse apportato alla sua alimentazione e alla sua attività fisica. Una curiosità a cui la Smith ha risposto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale oggi, spiegando come l’input per migliorare la sua forma fisica le sia stato dato proprio dal periodo di quarantena che abbiamo vissuto a causa del Coronavirus. Un momento difficile, certo, ma anche propizio per apportare piccoli grandi cambiamenti nella propria vita. Il segreto della ballerina di Ballando con le stelle «Al tempo del Covid ho perso 12 ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020), coreografa e ballerina dicon le, appare in una forma strepitosa. Il cambiamento fisico è apparso evidente anche ai fan della donna, che incuriositi si sono chiesti quali modifiche ella avesse apportato alla sua alimentazione e alla sua attività fisica. Una curiosità a cui laha risposto nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale oggi, spiegando come l’input per migliorare la sua forma fisica le sia stato dato proprio dal periodo di quarantena che abbiamo vissuto a causa del Coronavirus. Un momento difficile, certo, ma anche propizio per apportare piccoli grandi cambiamenti nella propria vita. Il segreto della ballerina dicon le«Al tempo del Covid ho perso 12 ...

