Caro Porro, il mio diario del caos a scuola (Di venerdì 18 settembre 2020) Caro Porro, le inoltro una cronaca puntuale che spiega bene cosa significa fare l'insegnante in tempi di Covid. Giorno 13 settembre anno I post Covid… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di venerdì 18 settembre 2020), le inoltro una cronaca puntuale che spiega bene cosa significa fare l'insegnante in tempi di Covid. Giorno 13 settembre anno I post Covid… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola

NicolaPorro : Forse non ci crederete ma leggete cosa è successo a un #ministro giallorosso fuori da #PalazzoChigi... #Amendola… - NicolaPorro : La lettera ricevuta da un ormai ex elettore del #Pd che sentenzia sul segretario #NicolaZingaretti ????? - FedericoPostet : @massimo_porro @francescatotolo Ennno', amico caro. Uno, perché una richiesta di soccorso non è opinabile a priori;… - IsabellaDaragon : RT @NicolaPorro: La lettera ricevuta da un ormai ex elettore del #Pd che sentenzia sul segretario #NicolaZingaretti ????? - basso_volo : @NicolaPorro @MaxDelPapa Caro porro sei proprio povero interiormente -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Porro Caro Porro, il mio diario del caos a scuola Nicola Porro Caro Porro, 7 motivi per cui Zingaretti ha rovinato il Pd

Mi chiedo però se esiste un valido motivo che faccia sì che Nicola Zingaretti resti a capo del maggior partito riformista di questo paese. Sono stato un elettore di questo partito, ho in diversi casi ...

Mi chiedo però se esiste un valido motivo che faccia sì che Nicola Zingaretti resti a capo del maggior partito riformista di questo paese. Sono stato un elettore di questo partito, ho in diversi casi ...