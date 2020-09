Campania, Caldoro: “C’è paura che i seggi diventino un focolaio, manca un piano del governo e della Regione” (Di venerdì 18 settembre 2020) “In queste ore ho raccolto davvero molta paura e preoccupazione da parte dei cittadini e in particolare dalle persone più anziane sul rischio che il seggio possa diventare un focolaio Covid”. È quanto affermato da Stefano Caldoro (qui un suo profilo), candidato del centrodestra alle Elezioni Regionali in Campania parlando alla stampa a Napoli in piazza San Domenico Maggiore nell’ultimo giorno di campagna elettorale. “È una preoccupazione molto forte. Ho tentato di rassicurarli, ma non posso che registrare un’irresponsabilità da parte del governo e della Regione che non dicono e non fanno nulla. Non c’e un piano, nessuno rassicura nessuno. Immaginate: finiamo dopo tutte queste ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) “In queste ore ho raccolto davvero moltae preoccupazione da parte dei cittadini e in particolare dalle persone più anziane sul rischio che ilo possa diventare unCovid”. È quanto affermato da Stefano(qui un suo profilo), candidato del centrodestra alle Elezioni Regionali inparlando alla stampa a Napoli in piazza San Domenico Maggiore nell’ultimo giorno di campagna elettorale. “È una preoccupazione molto forte. Ho tentato di rassicurarli, ma non posso che registrare un’irresponsabilità da parte delRegione che non dicono e non fanno nulla. Non c’e un, nessuno rassicura nessuno. Immaginate: finiamo dopo tutte queste ...

