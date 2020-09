Camorra | arrestato il cugino del baby boss della “Paranza dei bambini” Emanuele Sibillo | IL NOME

(Di venerdì 18 settembre 2020) Il 37enne, agli arresti domiciliari, nascondeva una pistola in casa: è ildelucciso nel luglio 2015. La Polizia ha, nel quartiere Vicaria, di Napoli il 37enne napoletano, Scuotto Pasquale, pregiudicato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. All’uomo, gli agenti del commissariato Vicaria Mercato hanno sequestrato, dopo una …

