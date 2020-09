Calciomercato Napoli, secondo Luca Marchetti bisogna cedere Kalidou Koulibaly per fare acquisti (Di sabato 19 settembre 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Luca Marchetti, che ha parlato del mercato del Napoli. “Milik? Affare virtualmente concluso, ora si sta facendo un approfondimento preventivo sullo stato di salute sui legamenti del calciatore. Penso che lui abbia superato alla grande la prova del doppio crociato ma giustamente prima di fare un investimento da 25 milioni di Euro cerchi di capire se può andare tutto per il verso giusto. La Roma ha imparato dal passato dall’esperienza Spinazzola, con Politano che poi andò al Napoli invece di tornare in giallorosso. Dopo le visite di Milik, Dzeko avrà l’ok per andare alla Juventus. Milik tecnicamente rinnoverà il contratto con il ... Leggi su calciomercato.napoli (Di sabato 19 settembre 2020) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto, che ha parlato del mercato del. “Milik? Afvirtualmente concluso, ora si sta facendo un approfondimento preventivo sullo stato di salute sui legamenti del calciatore. Penso che lui abbia superato alla grande la prova del doppio crociato ma giustamente prima diun investimento da 25 milioni di Euro cerchi di capire se può andare tutto per il verso giusto. La Roma ha imparato dal passato dall’esperienza Spinazzola, con Politano che poi andò alinvece di tornare in giallorosso. Dopo le visite di Milik, Dzeko avrà l’ok per andare alla Juventus. Milik tecnicamente rinnoverà il contratto con il ...

