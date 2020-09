Calciomercato Napoli, se parte Koulibaly c’è Senesi per la difesa (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Napoli, se parte Koulibaly c’è Senesi per la difesa. In caso di addio di Maksimovic si penserà a Sokratis Il Napoli pensa già al sostituto di Koulibaly. Il difensore senegalese – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace al PSG e potrebbe lasciare gli azzurri già nei prossimi giorni. La società però ha iniziato a muoversi in modo concreto: se il difensore se ne andrà è pronto l’argentino Senesi. C’è anche l’alternativa a Maksimovic, ovvero Soktratis dell’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), sec’èper la. In caso di addio di Maksimovic si penserà a Sokratis Ilpensa già al sostituto di. Il difensore senegalese – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace al PSG e potrebbe lasciare gli azzurri già nei prossimi giorni. La società però ha iniziato a muoversi in modo concreto: se il difensore se ne andrà è pronto l’argentino. C’è anche l’alternativa a Maksimovic, ovvero Soktratis dell’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com

