Calciomercato Napoli | parla l’agente di Elseid Hysaj | “Rinnovo? C’è stato qualche passo in avanti”

In diretta a 'Punto Nuovo Sport Show', trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, ha parlato in queste ore Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo. "Cerco sempre di essere collaborativo. L'agente è il punto d'incontro tra calciatore e club, bisogna essere bravi a far ragionare entrambe le parti. Rinnovo Hysaj? C'è stato qualche passo in avanti, tutto andrà più veloce dopo la cessione di Milik perché avranno un pensiero in meno. Avrà un ingaggio unico, casomai dovessimo raggiungere un accordo, che soddisferà il giocatore. Il mio interesse è rinnovare entro il 5 ottobre, successivamente non so più se si rinnova. Sono fiducioso, ma non ..."

