Calciomercato Napoli, il Paris Saint-Germain offre sui 60 milioni per Kalidou Koulibaly (Di venerdì 18 settembre 2020) Kalidou Koulibaly resta in uscita dal Napoli, ma Aurelio De Laurentiis vuole continuare a dettare le condizioni. Sul giocatore ci sono Manchester City e Paris Saint-Germain. Gli intermediari sono al lavoro per provare a sbloccare questa cessione, senza però grande successo. L'idea del Napoli resta comunque quella di lasciarlo partire, tant'è che sta mantenendo bloccato Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal per sostituirlo. Il presidente azzurro non vuole svendere nessuno e aspetta offerte importanti.

