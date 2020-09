Calciomercato Milan, affari con il Lione: contropartita nell’affare Paquetà. Mossa anche per il centrocampo (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato Milan – La stagione per il Milan è ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare. Il Lione è sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay. L’olandese sembrava ad un passo dal Barcellona, ma la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020)– La stagione per ilè ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare. Ilè sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay. L’olandese sembrava ad un passo dal Barcellona, ma la ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, idea #Torreira per il centrocampo. Il #Lione su #Paquetà e l'ipotesi #Depay - SkySport : Milan, primi contatti per Torreira dell'Arsenal: le news di calciomercato - DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - MilanWorldForum : Milan: un'altra prima punta? La posizione del club -) - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, questo #Calhanoglu va blindato col rinnovo: la richiesta di Hakan e un rischio da evitare -