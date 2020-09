Calciomercato, le notizie del giorno – Pazza idea al Milan. Tutti i nomi di Lazio, Sampdoria, Atalanta e Bologna (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato, le notizie del giorno – La stagione per il Milan è ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare. Il Lione è sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay (LA NOTIZIA NEL ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020), ledel– La stagione per ilè ufficialmente iniziata, il club rossonero ha vinto contro lo Shamrock, sono arrivate interessanti indicazioni in vista dell’avvio del campionato. La squadra di Stefano Pioli si candida ad essere grande protagonista, l’obiettivo è quello di continuare la striscia di risultati del periodo post lockdown con un rendimento da primato. La conferma di Ibrahimovic e l’arrivo di Tonali rappresentano già due ottimi biglietti da visita. E adesso potrebbe andare in porto un altro doppio affare. Il Lione è sempre più convinto di Paquetà e per sbloccare la trattativa il club francese sembra intenzionato a mettere sul piatto un calciatore come Depay (LA NOTIZIA NEL ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato notizie calciomercato LIVE - Godin a Cagliari, domani è il giorno? Ufficiale: Pinamonti torna all’Inter La Gazzetta dello Sport Bernat infortunato, il PSG cerca un sostituto: piace un giocatore della Juventus

Brutte notizie in casa Paris Saint-Germain: il club campione di Francia in carica si trova a fare i conti con l’infortunio di Juan Bernat. L’esterno difensivo spagnolo ha riportato la rottura del lega ...

Cinema : Totti, ecco le prime immagini del film

(ANSA) – ROMA, 18 SET – E’ la notte che precede il suo addio al calcio e Francesco Totti , felpa nera col cappuccio tirato sulla testa , si guarda intorno nello stadio Olimpico ormai vuoto e buio, lo ...

Parma, Krause strappa l'adesivo juventino

"Grandi notizie: upgrade al mio pc" scrive così su Twitter Kyke J. Krause,il nuovo proprietario del Parma mentre toglie l'adesivo bianconero per mettere quello dei ducali.

