Calciomercato | la Sampdoria fa la spesa all’Inter Genoa show | difensore per Atalanta e Bologna

(Di venerdì 18 settembre 2020)SERIE A – E’ ormai imminente l’inizio del campionato di Serie A, si preannuncia una stagione ricca di emozioni con tante squadre candidate a svolgere un ruolo da protagonista. Le dirigenze stanno per definire alcune trattative, ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero. ESTERO – Il Liverpool ha ufficializzato l’ingaggio di Thiago Alcantara, calciatore ex Bayern Monaco. Secondo la stampa inglese, il Manchester City punta sul 21ennedel Siviglia Jules Koundé. CAGLIARI – E’ fatta per l’arrivo di Godin. Negli ultimi minuti è stato raggiunto l’accordo per la buonuscita dall’Inter, adesso potrà mettersi a disposizione di Di Francesco. I nerazzurri lasciano spazio per l’arrivo di un altro calciatore in entrata, ...

DiMarzio : #Keita alla @sampdoria, ultimi dettagli: domani @KeitaBalde dovrebbe già essere a #Genova @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Domattina le visite mediche di @KeitaBalde con la @sampdoria ? @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Il @FcCrotoneOff riporta in Italia #PedroPereira (ex @sampdoria) del @SLBenfica: prestito con diritto, presto le vi… - lazarismo : RT @NicoSchira: La #Sampdoria ha offerto ad Antonio #Candreva un triennale da €1,5M a stagione: nelle prossime ore la decisione dell'estern… - Visio10x : RT @NicoSchira: La #Sampdoria ha offerto ad Antonio #Candreva un triennale da €1,5M a stagione: nelle prossime ore la decisione dell'estern… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria

Sampdoria News 24

Dejan Kulusevski vuole vincere il campionato. Il giocatore offensivo svedese di origine macedone e' stato presentato oggi pomeriggio all'Allianz Stadium di Torino: "Io sono venuto qua per migliorare s ...Tecnicamente non si puo' parlare di amichevole, bensi' di "allenamento congiunto", fatto sta che l'Inter e' scesa in campo ad Appiano Gentile contro la Carrarese, e la partita e' terminata con il punt ...Keita Baldè ha deciso di sposare la Sampdoria per rimettersi in gioco dopo alcune stagioni in chiaro scuro e confida soprattutto nelle doti taumaturgiche dell'esperto Ranieri per rilanciarsi in serie ...