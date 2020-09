Calciomercato Juventus, sogno Alaba: scambio in arrivo (Di venerdì 18 settembre 2020) sogno di una notte di mezza estate? Con la bella stagione ormai prossima a salutarci, il clima bollente che l’ha contraddistinta continua ad infiammare il Calciomercato europeo. Oltre all’estenuante ricerca del nuovo numero 9, la Juventus si sarebbe mossa anche per puntellare altre zone del campo, magari approfittando di qualche affare. Un nome in particolare, al momento più una fantasia che una possibilità, sarebbe quello di David Alaba. Nonostante la sicurezza che sembra trasmettere un buon reparto arretrato, l’austriaco sarebbe comunque un fuoriclasse del suo ruolo, un colpo da non lasciarsi sfuggire. Ecco perché Paratici potrebbe fare un pensierino per l’esterno del Bayern Monaco, approfittando anche del caos scoppiato in Baviera per la presunta partenza a sorpresa di ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020)di una notte di mezza estate? Con la bella stagione ormai prossima a salutarci, il clima bollente che l’ha contraddistinta continua ad infiammare ileuropeo. Oltre all’estenuante ricerca del nuovo numero 9, lasi sarebbe mossa anche per puntellare altre zone del campo, magari approfittando di qualche affare. Un nome in particolare, al momento più una fantasia che una possibilità, sarebbe quello di David. Nonostante la sicurezza che sembra trasmettere un buon reparto arretrato, l’austriaco sarebbe comunque un fuoriclasse del suo ruolo, un colpo da non lasciarsi sfuggire. Ecco perché Paratici potrebbe fare un pensierino per l’esterno del Bayern Monaco, approfittando anche del caos scoppiato in Baviera per la presunta partenza a sorpresa di ...

