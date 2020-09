Calciomercato Juventus, Pjaca saluta: l’addio si sblocca (Di venerdì 18 settembre 2020) Marko Pjaca pronto a salutare la Juventus? Il croato ex Dinamo Zagabria potrebbe essere l’ultima cessione in ordine di tempo del Calciomercato bianconero, che nella serata di ieri ha già detto ufficialmente addio a Gonzalo Higuain. Il talento croato, forse a causa dei problemi fisici e di questioni caratteriali, non è riuscito a lasciare il segno come ci si sarebbe aspettato dopo lo splendido Europeo nel 2016 disputato con la sua Nazionale. Dall’arrivo alla Vecchia Signore tante assenze, poche soddisfazioni e una girandola di prestiti, tutti fattori che stridono con l’innegabile talento di cui il classe ’95 sicuramente dispone. Ora Pjaca cerca continuità per ripartire e tornare ad esprimersi sui livelli che, per qualità e giocate, gli dovrebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Markopronto are la? Il croato ex Dinamo Zagabria potrebbe essere l’ultima cessione in ordine di tempo delbianconero, che nella serata di ieri ha già detto ufficialmente addio a Gonzalo Higuain. Il talento croato, forse a causa dei problemi fisici e di questioni caratteriali, non è riuscito a lasciare il segno come ci si sarebbe aspettato dopo lo splendido Europeo nel 2016 disputato con la sua Nazionale. Dall’arrivo alla Vecchia Signore tante assenze, poche soddisfazioni e una girandola di prestiti, tutti fattori che stridono con l’innegabile talento di cui il classe ’95 sicuramente dispone. Oracerca continuità per ripartire e tornare ad esprimersi sui livelli che, per qualità e giocate, gli dovrebbero ...

