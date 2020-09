Calciomercato Juventus, colpo di scena con il PSG: ritorno di fiamma (Di venerdì 18 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – colpo di scena in arrivo dal PSG: il ritorno di fiamma per il Calciomercato della Juventus è servito? Dopo le numerose voci degli scorsi mesi, ecco che l’asse tra bianconeri e parigini si starebbe nuovamente scaldando e potrebbe presto interessare diversi calciatori che, in una direzione o nell’altra, sarebbero pronti a cambiare maglia per vivere nuove e stimolanti esperienze. Entrambe le formazioni sono delle vere e proprie fucine di talenti e i campioni sul piatto, che potrebbero fare gola alle mire del mercato della Juve e dei transalpini, non mancherebbero. Nell’ultimo periodo, per citarne solamente uno, si era parlato di una possibilità relativa a Cristiano Ronaldo al PSG, ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) NEWSdiin arrivo dal PSG: ildiper ildellaè servito? Dopo le numerose voci degli scorsi mesi, ecco che l’asse tra bianconeri e parigini si starebbe nuovamente scaldando e potrebbe presto interessare diversi calciatori che, in una direzione o nell’altra, sarebbero pronti a cambiare maglia per vivere nuove e stimolanti esperienze. Entrambe le formazioni sono delle vere e proprie fucine di talenti e i campioni sul piatto, che potrebbero fare gola alle mire del mercato della Juve e dei transalpini, non mancherebbero. Nell’ultimo periodo, per citarne solamente uno, si era parlato di una possibilità relativa a Cristiano Ronaldo al PSG, ...

