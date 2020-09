Calciomercato Genoa, ok Zappacosta: c’è l’accordo con il Chelsea. Quasi fatta per Pjaca, la situazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Calciomercato in continuo fermento in casa Genoa. Calciomercato Inter, derby Genoa-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esternoLa dirigenza rossoblù, dopo avere ufficializzato in squadra l’ingresso dei nuovi calciatori, quali Czyborra, Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj, ha nelle sue mire un altro obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rolando Maran. Incassato il 'no' di Karsdorp - che alla fine ha scelto di rimanere a Roma -, il direttore sportivo, Daniele Faggiano, starebbe infatti lavorando per provare a portare a Genova l'esterno offensivo della Juventus, Marko Pjaca, che a metà della scorsa stagione ha giocato in prestito all’Anderlecht, collezionando 4 presenze e realizzando ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 settembre 2020)in continuo fermento in casaInter, derby-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esternoLa dirigenza rossoblù, dopo avere ufficializzato in squadra l’ingresso dei nuovi calciatori, quali Czyborra, Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj, ha nelle sue mire un altro obiettivo per rinforzare la rosa a disposizione di mister Rolando Maran. Incassato il 'no' di Karsdorp - che alla fine ha scelto di rimanere a Roma -, il direttore sportivo, Daniele Faggiano, starebbe infatti lavorando per provare a portare a Genova l'esterno offensivo della Juventus, Marko, che a metà della scorsa stagione ha giocato in prestito all’Anderlecht, collezionando 4 presenze e realizzando ...

DiMarzio : Tutte le trattative in ballo tra #Inter e #Genoa - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Genoa ci prova per il ritorno di #Sanabria - DiMarzio : La #Sampdoria ci prova per #Candreva - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, ok Zappacosta: c’è l’accordo con il Chelsea. Quasi fatta per Pjaca, la situazione - HyboriaLeague : RT @enzolampard: Colpo #Genoa, preso Davide #Zappacosta in prestito secco dal #Chelsea #Calciomercato -