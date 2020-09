Calciomercato Bologna, idea Ceccherini se salta Lyanco (Di venerdì 18 settembre 2020) : i rossoblù si stanno muovendo per poter rinforzare la difesa Proseguono gli incroci di mercato. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha già pronto il piano b nel caso in cui dovesse saltare Lyanco. Il club felsineo – si legge sulla rosea – sta pensando a Federico Ceccherini. Il difensore è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe essere una valida alternativa per poter rinforzare il comparto difensivo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020) : i rossoblù si stanno muovendo per poter rinforzare la difesa Proseguono gli incroci di mercato. Ildi Sinisa Mihajlovic, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ha già pronto il piano b nel caso in cui dovessere. Il club felsineo – si legge sulla rosea – sta pensando a Federico. Il difensore è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe essere una valida alternativa per poter rinforzare il comparto difensivo. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Hickey appena atterrato a #Bologna: tra poco le prime immagini su @SkySport grazie ad @alessiodegiu ???? #calciomercato ?????????????? - JuvekuwaitQ : RT @TUTTOJUVE_COM: Orsolini: 'Resto al Bologna, le voci sulla Juve non mi hanno mai infastidito' - TUTTOJUVE_COM : Orsolini: 'Resto al Bologna, le voci sulla Juve non mi hanno mai infastidito' - PicenoTime : Ascoli Calcio: altro giovane per rinforzare la difesa, dal Bologna c'è il ventenne Corbo - DiMarzio : ? #Ascoli, in arrivo #Corbo dal #Bologna ? #Calciomercato #SerieB LIVE | Tutte le trattative di giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Bologna Calciomercato Bologna, arrivano De Silvestri e Vergani escono Sarr e Falcinelli BolognaToday Calciomercato, Vado. Colpo quadruplo con Pasi, Boiga, Alberto e Barisone

"Il Vado FC 1913 comunica di aver definito nei giorni scorsi i seguenti tesseramenti: Riccardo Pasi (attaccante classe 1990 – ex Delta Porto Tolle e Union Feltre che può vantare anche delle presenze c ...

Bologna, Tomiyasu all'esame Ibrahimovic

BOLOGNA - Subito il Mortirolo, la prima “tappa” del campionato è tremendamente dura per Takehiro Tomiyasu da centrale difensivo. Sì, perché trovarsi di fronte Zlatan Ibrahimovic per il giapponese sarà ...

Ascoli Calcio: altro giovane per rinforzare la difesa, dal Bologna c'è il ventenne Corbo

L'Ascoli punta su Gabriele Corbo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Valerio Bertotto. E' infatti ormai chiusa la trattativa con il bologna per l'arrivo a titolo temporaneo ...

"Il Vado FC 1913 comunica di aver definito nei giorni scorsi i seguenti tesseramenti: Riccardo Pasi (attaccante classe 1990 – ex Delta Porto Tolle e Union Feltre che può vantare anche delle presenze c ...BOLOGNA - Subito il Mortirolo, la prima “tappa” del campionato è tremendamente dura per Takehiro Tomiyasu da centrale difensivo. Sì, perché trovarsi di fronte Zlatan Ibrahimovic per il giapponese sarà ...L'Ascoli punta su Gabriele Corbo per rinforzare il pacchetto difensivo a disposizione di mister Valerio Bertotto. E' infatti ormai chiusa la trattativa con il bologna per l'arrivo a titolo temporaneo ...