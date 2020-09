Calcio: Germania, il Bayern Monaco travolge 8-0 lo Schalke 04 (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Serge Gnabry, 17 ha aperto la goleada del Bayern Monaco contro lo Schalke 04 nella prima partita della Bundesliga. E ha aperto la diga di un altro risultato eclatante: 8-0, come contro il Barcellona in semifinale di Champions. L'inglese junior international Jamal Musiala, 17 anni, è diventato il più giovane marcatore del Bayern in Bundesliga segnando l'ottavo gol dei padroni di casa. L'inglesino è il più giovane giocatore a segnare nella massima divisione tedesca e il risultato è la goleada più ampia mai registrata. Leggi su agi (Di venerdì 18 settembre 2020) AGI - Serge Gnabry, 17 ha aperto la goleada delcontro lo04 nella prima partita della Bundesliga. E ha aperto la diga di un altro risultato eclatante: 8-0, come contro il Barcellona in semifinale di Champions. L'inglese junior international Jamal Musiala, 17 anni, è diventato il più giovane marcatore delin Bundesliga segnando l'ottavo gol dei padroni di casa. L'inglesino è il più giovane giocatore a segnare nella massima divisione tedesca e il risultato è la goleada più ampia mai registrata.

