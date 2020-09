Buoni fruttiferi postali di Poste Italiane del 1986 e rimborso, la guida (Di venerdì 18 settembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e Poste Italiane: alla base molto spesso la liquidazione dei Buoni fruttiferi postali emessi a partire da luglio 1986. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli. Poste Italiane: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di Poste Italiane” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso dei Buoni fruttiferi emessi a partire da luglio 1986 a tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 18 settembre 2020) Continuano ad accumularsi i contenziosi tra risparmiatori e: alla base molto spesso la liquidazione deiemessi a partire da luglio. Non è raro, infatti, che al momento della riscossione i sottoscrittori ottengano una somma molto inferiore a quella promessa dai titoli.: “un brutto pasticcio” Un “brutto pasticcio di” ha definito la situazione appena descritta l’Unione nazionale dei consumatori (Unc). In particolare, è il caso deiemessi a partire da luglioa tenere banco negli ultimi anni. Come sottolineato dalla stessa Unc a ...

Lo scorso 11 settembre sul sito ufficiale dell'Arbitro Bancario Finanziario sono state pubblicate numerose sentenze anche in merito ai buoni fruttiferi postali. In un caso, in particolare, la parte ri ...

La Giacenza media ISEE 2020 conto corrente e il saldo sono due dati fondamentali che devono essere comunicati dai contribuenti che richiedono il rilascio dell'ISEE 2020 tramite compilazione della DSU, ...

Come sottolinea il settimanale Milano Finanza, si avvicina al rinnovo la convezione tra Poste e Cdp per la distribuzione dei Buoni Fruttiferi. Quelli dedicati ai minori sono i più redditizi. Entro fin ...

