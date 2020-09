Bundesliga, si riparte! Il Bayern è ancora la squadra da battere. Il programma della prima giornata (Di venerdì 18 settembre 2020) A poco più di due mesi dalla fine della scorsa stagione, la Bundesliga è di nuovo sui nastri di partenza. Con gli stadi aperti al 20% del pubblico, il campionato tedesco ricomincia da dove aveva finito, con una sola squadra da battere: il Bayern Monaco. I bavaresi, campioni di Germania per otto volte consecutive, tornano in campo neanche un mese dopo la finale di Champions League, giocata a Lisbona contro il Paris Saint-Germain e vinta 1-0 grazie alla rete di testa dell’ex juventino Kingsley Coman. Inevitabile considerarli come i favoriti per la vittoria finale. Sarà proprio il Bayern a inaugurare la nuova stagione, giocando stasera in casa, all’Allianz Arena, contro lo Schalke 04. Rispetto all’anno scorso, Flick dovrà fare a meno di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020) A poco più di due mesi dalla finescorsa stagione, laè di nuovo sui nastri di partenza. Con gli stadi aperti al 20% del pubblico, il campionato tedesco ricomincia da dove aveva finito, con una solada: ilMonaco. I bavaresi, campioni di Germania per otto volte consecutive, tornano in campo neanche un mese dopo la finale di Champions League, giocata a Lisbona contro il Paris Saint-Germain e vinta 1-0 grazie alla rete di testa dell’ex juventino Kingsley Coman. Inevitabile considerarli come i favoriti per la vittoria finale. Sarà proprio ila inaugurare la nuova stagione, giocando stasera in casa, all’Allianz Arena, contro lo Schalke 04. Rispetto all’anno scorso, Flick dovrà fare a meno di ...

