Bundesliga, il Bayern Monaco è uno schiacciasassi: 8-0 all'esordio contro lo Schalke! [FOTO] E' un Bayern Monaco devastante. I campioni d'Europa e di Germania in carica si confermano ancora una volta, l'inizio di stagione è stato incredibile. Esordio senza storia contro una squadra comunque attrezzata per raggiungere buoni risultati: lo Schalke 04. Gli uomini di Flick mettono subito le cose in chiaro e già nel primo tempo mettono a segno tre gol, le reti portano le firme di Gnabry, Goretzka e Lewandowski su calcio di rigore procurato dallo stesso polacco. Nella ripresa il tema del gioco non cambia ed il Bayern Monaco dilaga con altri 5 gol. Gnabry è protagonista di altri due gol, le altre marcature sono state siglate da Muller, Sané e dal giovane Jamal Musiala. Il match si conclude con un clamoroso 8-0.

