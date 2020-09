Bundesliga 2020 2021 | Bayern Monaco a valanga | 8-0 allo Schalke

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tutto facile, fin troppo, per ilall’esordio in. La squadra di Flick all’Allianz Arena ha travolto loper 8-0 nell’anticipo della prima giornata di campionato. Al 4′ Gnabry ha aperto le marcature con un gran mancino alle spalle di Fahrmann. Poi al 19′ è stato il turno di Goretzka che col un destro dal limite dell’area su scarico di Muller ha beffato il portiere dello, apparso tutto fuorché esente da colpe. Nel finale di primo tempo c’è spazio anche per il tris: Kabak stende Lewandowki in area e l’arbitro concede il rigore poi trasformato dstesso polacco. Nella ripresa la reazione dellonon c’è. E ildilaga: al ...

SkySport : Bundesliga, calendario e orari della prima giornata ? TORNA LA BUNDESLIGA SU SKY Alle 20.30 Bayern-Schalke LIVE su… - ricardorubio44 : ???? Finisce 8-0. Bayern e Schalke iniziano la stagione 2020/21 di Bundesliga come avevano finito la precedente. Gnab… - gobboisback : 2020 e c'è ancora gente che guarda la Bundesliga meravigliandosi delle vittorie del Bayern per 15 a 0. - UgoBaroni : RT @SkySport: Bundesliga, calendario e orari della prima giornata ? TORNA LA BUNDESLIGA SU SKY Alle 20.30 Bayern-Schalke LIVE su Sky Sport… - VittorioDiMart1 : RT @NonSoloJuve: La Bundesliga 2020/21 è iniziata da 4 minuti e ha già segnato il Bayern. #Gnabry -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga 2020

ROMA - Nelle case, tra i salotti, sui muretti, guardando con nostalgia le fiancate degli stadi vuoti, nel cuore dei ragazzi, tra le pieghe e le rughe della saggezza dei tifosi più adulti, in macchina ...I tifosi tornano allo stadio in Serie A. Non si tratta di una decisione comune per tutta l'Italia, ma di un provvedimento preso esclusivamente per quanto riguarda l'Emilia Romagna: nelle prime partite ...Ecco la proposta che il Milan è pronto a formulare agli agenti di Hakan Calhanoglu, che deve essere blindato al più presto. Il turco Hakan Calhanoglu ha iniziato la sua quarta stagione con la maglia d ...