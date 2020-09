Brexit, Amal Clooney lascia il ruolo di inviata speciale del governo per protesta contro Johnson (Di venerdì 18 settembre 2020) Amal Clooney , l'avvocato per i diritti umani e moglie dell'attore George Clooney , ha deciso di lasciare il suo incarico di inviata speciale per il Regno Unito sulla libertà dei media. La sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 18 settembre 2020), l'avvocato per i diritti umani e moglie dell'attore George, ha deciso dire il suo incarico diper il Regno Unito sulla libertà dei media. La sua ...

Agenzia_Ansa : #Brexit, Amal #Clooney, moglie di George e avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, si dimette da consule… - francopizzetti : Brexit: Amal Clooney si dimette da consulente del governo Gb Scarica l’applicazione “ANSA Mobile” su Google Play. - convivioblog : Finalmente una reazione dignitosa alla immane scorrettezza di #Johnson Amal Clooney QUITS as UK envoy over Boris's… - fisco24_info : Brexit: Amal Clooney si dimette da consulente del governo Gb: Per protesta contro 'violazione del diritto internazi… - fisco24_info : Brexit: Amal Clooney si dimette da consulente del governo Gb: Per protesta contro 'violazione del diritto internazi… -