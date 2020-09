"Brava Azzolina, ha avviato la carcassa": la sentenza di Vittorio Feltri sulla grillina (Di venerdì 18 settembre 2020) Noi di Libero spesso abbiamo idee politiche confuse, ma di sicuro non siamo grillini, nei confronti dei quali proviamo anzi una certa avversione perché predicano male e razzolano peggio. Però se apprendiamo che a Napoli Di Maio patisce il classico gavettone, una secchiata di acqua in testa allorché egli è in piazza, non possiamo che protestare. Certi gesti, intimidatori se non addirittura violenti, vanno condannati senza distinguere se chi li subisce è simpatico o antipatico. Del caso si occupa Renato Farina, il nostro fuoriclasse da alcuni disprezzato poiché in passato ha dato una mano all'antiterrorismo. Roba da matti. Io invece mi prendo la briga di segnalare che la vituperata scuola, nonostante il dramma del Covid, quest'anno non è partita peggio rispetto al passato. L'istruzione è a pezzi da decenni, numerosi istituti stanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Noi di Libero spesso abbiamo idee politiche confuse, ma di sicuro non siamo grillini, nei confronti dei quali proviamo anzi una certa avversione perché predicano male e razzolano peggio. Però se apprendiamo che a Napoli Di Maio patisce il classico gavettone, una secchiata di acqua in testa allorché egli è in piazza, non possiamo che protestare. Certi gesti, intimidatori se non addirittura violenti, vanno condannati senza distinguere se chi li subisce è simpatico o antipatico. Del caso si occupa Renato Farina, il nostro fuoriclasse da alcuni disprezzato poiché in passato ha dato una mano all'antiterrorismo. Roba da matti. Io invece mi prendo la briga di segnalare che la vituperata scuola, nonostante il dramma del Covid, quest'anno non è partita peggio rispetto al passato. L'istruzione è a pezzi da decenni, numerosi istituti stanno ...

Noi di Libero spesso abbiamo idee politiche confuse, ma di sicuro non siamo grillini, nei confronti dei quali proviamo anzi una certa avversione perché predicano male e razzolano peggio. Però se appre ...

Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo’: la riapertura della scuola rappresenta la ripresa a piena vita dell’Italia

Ed è una ministra dell’Istruzione visibilmente commossa quella che scende dal palco della cerimonia, dopo aver spronato alunni, docenti e il governo stesso. «È arrivato il momento di riportare la scuo ...

Mattarella inaugura l’anno scolastico a Vo: “Complimenti ragazzi, bravi”. Azzolina commossa: rialziamo la testa

Bambini seduti ai loro banchi monoposto con la mascherina, un cartellone «la scuola è aperta a tutti» all’ingresso, un vociare sommesso e un applauso scrosciante che accoglie il capo dello Stato Sergi ...

Ed è una ministra dell'Istruzione visibilmente commossa quella che scende dal palco della cerimonia, dopo aver spronato alunni, docenti e il governo stesso. «È arrivato il momento di riportare la scuo ...Bambini seduti ai loro banchi monoposto con la mascherina, un cartellone «la scuola è aperta a tutti» all'ingresso, un vociare sommesso e un applauso scrosciante che accoglie il capo dello Stato Sergi ...