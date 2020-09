Brad Pitt e Jennifer Aniston recitano insieme: ecco il video della loro reunion per beneficienza (Di venerdì 18 settembre 2020) Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno fatto impazzire i fan interpretando a distanza una scena di Fuori di testa, ecco il video della loro reunion virtuale. Jennifer Aniston e Brad Pitt hanno recitato insieme in occasione di una lettura dello script di Fuori di testa che ha potuto contare sulla partecipazione di numerose star, tra cui anche Sean Penn, Julia Roberts e Morgan Freeman. Come prevedibile l'attenzione dei fan si è concentrata sulla reunion degli ex coniugi, protagonisti di un divertente momento di seduzione che ha suscitato l'ilarità anche degli altri partecipanti. Dane Cooke ha organizzato la lettura dello script ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)hanno fatto impazzire i fan interpretando a distanza una scena di Fuori di testa,ilvirtuale.hanno recitatoin occasione di una lettura dello script di Fuori di testa che ha potuto contare sulla partecipazione di numerose star, tra cui anche Sean Penn, Julia Roberts e Morgan Freeman. Come prevedibile l'attenzione dei fan si è concentrata sulladegli ex coniugi, protagonisti di un divertente momento di seduzione che ha suscitato l'ilarità anche degli altri partecipanti. Dane Cooke ha organizzato la lettura dello script ...

repubblica : Jennifer Aniston e Brad Pitt, la reunion a 15 anni dal divorzio: 'Ciao, tesoro' - zaharia_ramona : RT @perchetendenza: 'Brad Pitt': Per aver partecipato assieme a star come l'ex Jennifer Aniston, Shia LaBeouf, Matthew McConaughey, Sean Pe… - unavitanelcesso : RT @RebeccaContino2: Brad Pitt: Hi Aniston Jennifer Aniston: Hi Pitt io non mi riprendo più ?????? - xlolula03 : RT @fraancescaxhz: scusate non siete ancora pronti ma brad pitt con angelina>>>>> - signofthebeach : RT @Sunflowervl27: Io come Julia Roberts appena ho visto Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme -