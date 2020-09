Brad Pitt e Jennifer Aniston, la scen hot streaming: “Sei così sexy”. Imbarazzo in diretta (Di venerdì 18 settembre 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston recitano in streaming una scena hot e Brad per l’Imbarazzo arrossisce. È accaduto tutto online durante una “table read” ovvero radunare un gruppo di attori per recitare copioni di film cult seduti attorno al tavolo di casa propria. Pitt e la Aniston si sono così ritrovati sullo stesso schermo praticamente dal 2005, l’anno del loro divorzio, nei panni di due dei protagonisti di Fuori di testa, il film del 1982 diretto da Amy Heckerling. Con loro virtualmente in scena, tra gli altri, anche Ray Liotta, Julia Roberts, ShiaLaBeouf, Jimmy Kimmel, Matthew McConaughey e Morgan Freeman. La Aniston ha interpretato Stacy, mentre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020)recitano inunaa hot eper l’arrossisce. È accaduto tutto online durante una “table read” ovvero radunare un gruppo di attori per recitare copioni di film cult seduti attorno al tavolo di casa propria.e lasi sono così ritrovati sullo stesso schermo praticamente dal 2005, l’anno del loro divorzio, nei panni di due dei protagonisti di Fuori di testa, il film del 1982 diretto da Amy Heckerling. Con loro virtualmente ina, tra gli altri, anche Ray Liotta, Julia Roberts, ShiaLaBeouf, Jimmy Kimmel, Matthew McConaughey e Morgan Freeman. Laha interpretato Stacy, mentre ...

