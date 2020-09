Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo insieme (Di venerdì 18 settembre 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston riuniti in un table read virtuale. I due attori hanno recitato una scena del celebre film “Fuori di testa”. Vederli nuovamente insieme ha fatto sognare tutti. Jennifer Aniston e Brad Pitt insieme ad altri attori hanno partecipato ad un table read virtuale per sostenere l’associazione “Core” nella lotta contro il Coronavirus. La loro performance è stata trasmessa su Facebook Live e TikTokArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 settembre 2020)riuniti in un table read virtuale. I due attori hanno recitato una scena del celebre film “Fuori di testa”. Vederli nuovamenteha fatto sognare tutti.ad altri attori hanno partecipato ad un table read virtuale per sostenere l’associazione “Core” nella lotta contro il Coronavirus. La loro performance è stata trasmessa su Facebook Live e TikTokArticolo completo: dal blog SoloDonna

